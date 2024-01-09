Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджер Audi намекнул на появление кроссовера Q9

Audi может выпустить конкурента BMW X7 и Mercedes GLS до 2026 года

close
100%
Алина Распопова/«Газета.Ru»

Директор Audi Australia Джефф Мэннеринг допустил появление в модельном ряду Audi большого кроссовера, соразмерного BMW X7 и Mercedes GLS. Машина может появиться в линейке немецкого автопроизводителя в течение ближайших 24 месяцев, сообщает carsales.com.au.

«Да, конечно. Если вы просто посмотрите на объем продаж в сравнении с разными брендами, то мы не находимся в некоторых сегментах, в которых находятся другие», — заявил изданию Мэннеринг, отвечая на вопрос, есть ли у Audi возможность выйти в сегмент больших внедорожников.

Название Q9 для такой машины имеет смысл, согласился топ-менеджер, предложив посмотреть, что произойдет в ближайшие 24 месяца.

До этого издание Automotive News Europe сообщило, что большой кроссовер Audi с тремя рядами сидений может появиться в продаже в США уже в 2025 году.

Ранее стало известно, что Volkswagen Golf и Tiguan получат голосовой помощник с ChatGPT в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами