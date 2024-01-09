Топ-менеджер Audi намекнул на появление кроссовера Q9

Директор Audi Australia Джефф Мэннеринг допустил появление в модельном ряду Audi большого кроссовера, соразмерного BMW X7 и Mercedes GLS. Машина может появиться в линейке немецкого автопроизводителя в течение ближайших 24 месяцев, сообщает carsales.com.au.

«Да, конечно. Если вы просто посмотрите на объем продаж в сравнении с разными брендами, то мы не находимся в некоторых сегментах, в которых находятся другие», — заявил изданию Мэннеринг, отвечая на вопрос, есть ли у Audi возможность выйти в сегмент больших внедорожников.

Название Q9 для такой машины имеет смысл, согласился топ-менеджер, предложив посмотреть, что произойдет в ближайшие 24 месяца.

До этого издание Automotive News Europe сообщило, что большой кроссовер Audi с тремя рядами сидений может появиться в продаже в США уже в 2025 году.

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