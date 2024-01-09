Российская таможня задержала на границе 315 китайских электрокаров

В Астраханской области таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию детских электрокаров китайского производства, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы. В фуре, прибывшей из Киргизии, обнаружено 315 незадекларированных электромобилей.

«Установлено, что товары на 10 млн рублей ввезли в Россию без уплаты таможенных платежей. Машинки изъяли и возбудили административное дело», — отмечается в сообщении ФТС.

Согласно перевозочным документам, в фуре перевозилось 22 тонны сборного груза, включая автозапчасти, офисную мебель и игрушки. Среди изъятых таможенниками машин был детский внедорожник красного цвета с дизайном Mercedes Gelandewagen.

До этого россиянам объяснили, как автомобилю может повредить просроченный антифриз.

Ранее стало известно, что в России подешевели запчасти для автомобилей Lada и УАЗ.