Стало известно, на какие автомобили в России подешевели запчасти

За прошедший год запасные части для автомобилей Lada и УАЗ по страховой корзине подешевели почти на 4%, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«В декабре по сравнению с ноябрем 2023 года средняя цена на оригинальные запчасти выросла на 0,5%. За год же запчасти для российских автомобилей в среднем подешевели на 3,9%», — отмечается в исследовании.

По данным НАПИ, цена колесного диска для Lada и УАЗ с декабря 2022 года по декабрь 2023-го снизилась на 19,8%, до 9,2 тыс. рублей. Задние правые двери подешевели в среднем на 17,7%, с 33,3 тыс. рублей до 27,4 тыс. рублей. Задние левые двери в тот же период подешевели на 12% (до 26,5 тыс. рублей), передние левые двери — на 12,7% (до 25,4 тыс. рублей). Также на 8,3% снизилась цена на передние крылья.

При этом решетки радиатора подорожали за год почти вдвое — с 2 тыс. рублей до 3,9 тыс. рублей, передние бамперы выросли в цене на 66%.

В страховую корзину входят запасные части, которые используются при восстановлении автомобилей после ДТП.

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