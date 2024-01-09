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Россиянам объяснили, как машине вредит старый антифриз

Автоэксперт Носко назвал три опасности старого антифриза

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Применение в системе охлаждения автомобиля просроченного антифриза может привести к появлению коррозии и разрыву патрубков, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.

«Несмотря на то, что большинство автомобилистов считают, что антифриз не имеет срока годности, он у него есть. В зависимости от бренда — от двух до четырех лет, в исключительных случаях — 10 лет. Если срок годности антифриза прошел, из него начинает выделяться вода, которая стимулирует появление коррозии в охлаждающей системе», — рассказал изданию Носко.

По его словам, у некачественного антифриза понижена температура кипения, которая у нормальной охлаждающей жидкости составляет 106-108 °С. Закипание жидкости при низкой температуре может привести к разрыву патрубков системы охлаждения. При этом лучше заменять антифриз в системе охлаждения полностью, а не смешивать его. В частности, категорически запрещено смешивать антифриз зеленого и красного цвета, указал эксперт.

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