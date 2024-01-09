Движение на трассе в Новгородской области восстановили после массового ДТП

На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области восстановили движение после массовой автомобильной аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что по состоянию на 06:30 9 января на месте происшествия оставалась одна машина. Сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 авто.

Также 58 большегрузных машин, которые не смогли развернуться, покинули пробку и продолжили движение.

8 января на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали более 16 человек, в том числе 5 детей. Известно о четырех летальных случаях, в числе которых есть один ребенок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая предполагает наказание за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После аварии движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре.

Ранее в Калининградской области на Зеленоградской трассе произошло массовое ДТП.