Названо число моделей китайских автомобилей, которые появятся на рынке России

В 2024 году на рынке России появится от 30 до 45 новых моделей автопроизводителей из Китая. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодом».

В первом квартале текущего года в Россию впервые привезут полностью электрический Omoda E5. Также бренд Jaecoo представит новый кроссовер J8, а к концу года в страну поступят гибридные модели. В декабре 2023 года на российском ранке появился рестайлинговый Exeed VX.

В 2024 году российским покупателям представят достойные модели, например, от премиального бренда Zeekr, ставшего лидером в сегменте электромобилей, а также топовую модель Zeekr 001, способную разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды.

В ГК «Автодом» также рассказали, что для моделей Aito Huawei выпустил первый в мире автомобильный ключ с поддержкой Bluetooth и NFC. Кроме того, в России можно будет приобрести узкоспециализированные модели, такие как кроссовер для семейного отдыха Li Autu L7.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.