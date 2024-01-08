В «Автодоре» объяснили коллапс на заправках на трассе М-12

На трассе М-12 «Восток» после пиковых загрузок на действующих заправках в новогодние праздники ускорят строительство новых АЗС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в государственной компании «Автодор». Там также отметили, что при строительстве дороги из Москвы в Казань учли опыт работы трассы М-11, где в праздники также образовывались километровые очереди на АЗС.

«На трассе М-12 «Восток» в настоящее время функционирует 18 многофункциональных зон (МФЗ), а также 4 контейнерных заправки. В общей сложности предусмотрено размещение 32 МФЗ, строительно-монтажные работы на строящихся МФЗ будут ускорены после пиковых нагрузок на действующих АЗС в новогодние праздники», — сообщили в «Автодоре».

По данным компании, очереди в новогодние каникулы наблюдались на АЗС, расположенных ближе к середине дороги (313 км, 421 км) в районе Мурома и Арзамаса, а также на АЗС на въезде в Москву (53 км).

«Пиковые нагрузки на АЗС возникали из-за неотточенных процессов в новых коллективах АЗС, которые были открыты менее месяца назад, нерационального поведения пользователей на АЗС, подавляющее большинство которых оставляли автомобили на колонке в ожидании дополнительных услуг. При таком подходе очереди увеличиваются лавинообразно. Наиболее эффективный способ использования АЗС при таких очередях — отогнать автомобиль на парковку сразу после заправки и вернутся в здание АЗС за дополнительными услугами», — отметили в «Автодоре».

В компании заверили, что при строительстве инфраструктуры на М-12 учли опыт трассы М-11 из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы не повторять старые проблемы — нехватку АЗС.

«На М-11 ситуация была не такая оптимистичная. Прошлый опыт учли. Сейчас на М-11 работает практически такое же количество заправок, как на М-12», — констатировали в «Автодоре».

Накануне в СМИ появилась информация о возникновении пробок из автомобилей на некоторых участках федеральной трассы М-12 из-за очередей на заправки.

Движение по автодороге от Москвы до Казани было полностью запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. В ноябре 2023 года правительство утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Ранее москвичи застряли в канун Рождества на трассе в Нижегородской области.