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На место массового ДТП в Новгородской области прибыли вертолеты

МЧС: на место ДТП с 50 машинами в Новгородской области прибыли вертолеты

Вертолеты Центра медицины катастроф и МЧС вылетели к месту массового ДТП на платной трассе М-11 МоскваПетербург в Новгородской области, сообщает МЧС России.

«Вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф следуют на место происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается что на месте массовой аварии развернут мобильный пункт обогрева ведомства.

8 января на 526-м километре трассы М-11 в понедельник произошло массовое столкновение автомобилей. Позже губернатор региона Андрей Никитин сообщил, что в аварию попали около 50 грузовых и легковых авто.

В настоящее время движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре.

Прокуратура и СК региона организовали проверки.

Ранее в Калининградской области шесть машин столкнулись на трассе.

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