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В Ставрополье рейсовая маршрутка столкнулась с грузовиком, есть жертвы

В Ставрополье семь человек погибли из-за столкновения маршрутки и грузовика

В Ставропольском крае столкнулись рейсовая маршрутка и грузовик, в результате ДТП погибли семь человек, сообщает ГИБДД Ставрополья в Telegram-канале.

«В Предгорном округе в результате нарушения очередности проезда произошло столкновение рейсовой маршрутки и грузового транспорта, погибли 7 человек», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что авария произошла 8 января, около 14:00 ( совпадает с мск) на 45-м км автодороги «Новопавловск — Зольская — Пятигорск» (около поселка Пятигорский). Предварительно установлено, что водитель пассажирской ГАЗели, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с КАМАЗом, двигающимся навстречу.

В результате столкновения погиб водитель и шесть пассажиров маршрутки, еще один пассажир и водитель грузовика были госпитализированы.

Личности погибших и раненых, а также обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают следователи.

8 января на внешней стороне 54-го километра МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей.

Ранее в Бурятии опрокинулся автобус с пассажирами.

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