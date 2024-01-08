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Россияне вытолкали автобус с обрыва ради возвращения на родину

В Казахстане россияне вытолкали автобус с обрыва для возвращения в Новосибирск

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Телеграм-канал »НГС — новости Новосибирска»

Жители Новосибирска, выехавшие на автобусе из казахстанского Усть-Каменогорска, вместе помогли вытолкнуть застрявший автобус, чтобы вернуться в родной российский город. Об этом сообщает Telegram-канал издания «НГС».

Инцидент произошел на трассе А-3 неподалеку от города Шемонаиха. По словам очевидицы происшествия по имени Маргарита, россияне заодно помогли вернуть на трассу и молоковоз, который попытался им помочь с помощью троса, но тоже застрял в снегу.

«Гаишники сказали, что трасса закрыта, и чтобы мы разворачивались. Но автобус застрял на обочине, и не мог выехать. Тут уже и толкали его, и ветки подкладывали под колеса. Мы чуть не слетели в овраг», — рассказала она.

По словам Маргариты, колеса автобуса оказались близко расположены к обрыву, что усложняло процесс. Мужчины из автобуса вместе подтолкнули транспорт, а водитель смог вырулить обратно на дорогу.

В результате пока транспорт развернули в Усть-Каменогорск, так как из-за непогоды переход границы пока невозможен. Россиянка заключила, что многие пассажиры расстроились, что не смогут вовремя выйти на работу и учебу.

Ранее туристы из Москвы застряли на Рождество в Нижегородской области из-за автобуса.

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