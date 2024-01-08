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Немецкие фермеры перекрыли дороги сотнями тракторов

Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров

Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров за отмену налогов. Об этом сообщает Tagesschau.de.

Протестующие прикрепили на технику плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».

Отмечается, что полицейские контролируют готовящуюся акциию, которая должна продлиться неделю.

5 января сообщалось, что фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

9 декабря во Франции фермеры заливали здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства.

Днем ранее в Германии прошла забастовка машинистов.

Ранее жители Германии выступили против размещения беженцев в одном из городов.

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