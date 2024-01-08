Немецкие фермеры перекрыли дороги сотнями тракторов

Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров за отмену налогов. Об этом сообщает Tagesschau.de.

Протестующие прикрепили на технику плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».

Отмечается, что полицейские контролируют готовящуюся акциию, которая должна продлиться неделю.

5 января сообщалось, что фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

9 декабря во Франции фермеры заливали здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства.

Днем ранее в Германии прошла забастовка машинистов.

Ранее жители Германии выступили против размещения беженцев в одном из городов.