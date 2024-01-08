Немецкие фермеры перекрыли дороги сотнями тракторов

Сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров за отмену налогов. Об этом сообщает Tagesschau.de.
Протестующие прикрепили на технику плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».
Отмечается, что полицейские контролируют готовящуюся акциию, которая должна продлиться неделю.
5 января сообщалось, что фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
9 декабря во Франции фермеры заливали здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства.
Днем ранее в Германии прошла забастовка машинистов.
Ранее жители Германии выступили против размещения беженцев в одном из городов.