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На Алтае перекрыли четыре трассы из-за метели

МЧС: две из четырех перекрытых из-за метели трасс на Алтае разблокированы

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Артём Сизов/«Газета.Ru»

Две из четырех перекрытых из-за метели трасс в Алтайском крае уже разблокированы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения МЧС.

В настоящий момент перекрыты трасса «К-03» на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска и трасса «К-09» на участке от населенного пункта Курья до границы с Казахстаном.

Возобновлено движение по трассе «Рубцовск-Угловское-Михайловское» на участке от 7 км до 47 км и на трассе «А-322» на участке от села Поспелиха до Веселоярска.

До этого на Сахалине ограничили движение по некоторым дорогам из-за метели.

Также ведомство объявило о приостановке движения автобусов на 11 маршрутах.

К расчистке региональных и федеральных автомобильных дорог было привлечено более 190 единиц дорожной техники и 116 рабочих. Однако на некоторых участках работу осложняли сильный ветер и метель.

Ранее летевший из Дубая в Екатеринбург самолет сел в другом месте из-за метели.

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