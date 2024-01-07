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Москвичи застряли на Рождество в Нижегородской области

Туристы из Москвы застряли в канун Рождества на трассе в Нижегородской области

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Shutterstock

Туристы из Москвы застряли в канун православного Рождества на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал местного издания NewsNN.

По словам источника, автобус «Москва — Йошкар-ОлаКазань» совершил вынужденную остановку на трассе Р-125 из-за поломки. В нем находились 48 человек, в том числе 10 детей.

Через некоторое время столичных туристов доставили и разместили на территории поста ГИБДД в поселке Доскино, который находится в Богородском районе области.

Для дальнейшей транспортировки пассажиров выехал резервный автобус из Зеленодольска, города в республике Татарстан. Согласно данным сервисов по навигации, путь автобуса из города до места, где расположены туристы, займет около пяти часов.

В конце декабря в Бурятии автобус врезался в грузовик, в результате пострадали шесть граждан Монголии. Авария произошла на 10-м км федеральной трассы А-340 в районе села Иволгинск.

Ранее автобус с россиянами попал в аварию в Шарм-эш-Шейхе.

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