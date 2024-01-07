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КПП на границе Польши и Украины разблокировали спустя шесть недель

Polsat News: КПП на границе Польши и Украины разблокировали спустя шесть недель

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AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости

КПП «Медыка — Шегини» на границе Польши и Украины разблокировали спустя шесть недель. Об этом сообщает польский телеканал Polsat News.

КПП был разблокирован после того, как местные фермеры подписали соглашение с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским. Власти обязались выполнить все требования аграриев: предоставление субсидий производителям кукурузы в размере 1 млн злотых (22,8 млн руб.), увеличение объемов средств, выделенных на предоставление льготных кредитов фермерам, на 2,5 млрд злотых (57 млрд руб.) и заморозке сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Работа КПП в закарпатском Медыке была приостановлена 24 ноября.

5 января сообщалось, что в очереди на границе Украины и Польши скопились 2 тыс. грузовиков.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

Ранее президент Польши »забыл» про Украину в новогоднем обращении.

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