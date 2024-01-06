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В России вступят в силу новые правила сдачи на права

В РФ 1 апреля 2024 года вступят в силу новые правила сдачи на права

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Максим Блинов/РИА Новости

С 1 апреля текущего года в России вступит в действие обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в обновленном регламенте будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату ставится оценка «не сдал».

Также в регламенте увеличивается перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортом и выдаче водительского удостоверения. Кроме того, вводятся основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Некоторое время назад МВД России опубликовало новый регламент сдачи на права. Правила ужесточили для уклонистов от военной службы и водителей, которых ловили пьяными за рулем. О новых упражнениях на экзамене и требованиях к документам — в материале «Газеты.Ru».

Подробнее о том, какие изменения ждут автомобилистов России в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права.

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