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Несколько тысяч грузовых машин заблокированы на украинско-польской границе

Погранслужба: около 2 тыс. грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши

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Roman Baluk/Reuters

Около двух тысяч грузовых автомобилей заблокированы на границе Украины и Польши. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире украинского новостного телемарафона.

Он отметил, что 4 января было возобновлено блокирование пункта пропуска Медика со стороны Польши.

«Имеем очередь в направлении Украины на территории Польши где-то почти 600 грузовых транспортных средств. Еще 1400 грузовых транспортных средств находятся в очередях на трех направлениях, которые также блокируются. Это направления пунктов пропуска Рава Русская, Краковец и Ягодин», — сказал он.

4 января Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщала, что пункт пропуска на границе Польши и Украины «Медыка — Шегини» был заблокирован польскими фермерами.

3 января агентство Reuters сообщало, что польские фермеры угрожают возобновить блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини», если не получат письменных гарантий выполнения их требований.

Ранее власти Польши заявили, что считают вступление Украины в Европейский союз невыгодным для польских фермеров.

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