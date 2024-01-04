Крымский мост открыли для проезда после 4 часов перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

С обеих сторон от моста в очереди на проезд в сумме находятся 1600 машин. 690 автомобилей находятся в очереди со стороны Тамани, а 920 — со стороны Керчи. Предполагаемое время ожидания в очереди — около трех часов. Перерыв длился с 16:25 по 20:15 мск.

4 января Вооруженные силы Украины провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.

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