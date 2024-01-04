Названы сроки перезапуска бывшего завода Hyundai в Петербурге

Бывший завод Hyundai в Петербурге планируют перезапустить до середины 2024 года. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.

Компания Hyundai Motor решила продать долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс». Как рассказывал Мантуров, «Арт-Финанс» совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке. Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в РФ.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

В конце декабря 2023 года на заводе Hyundai в Петербурге начали вызывать рабочих из простоя.

Ранее Мантуров поделился мнением насчет дизайна обновленной «Волги».