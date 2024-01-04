Мантуров поделился мнением насчет дизайна обновленной «Волги»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что обновленной «Волге» оставят старый логотип и изменят дизайн. Об этом он заявил ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».

Мантуров подтвердил, что перезапуск обновленной модели будет проведен вместе с иностранным автопроизводителем на базе Нижегородского автомобильного кластера.

«Да, находятся на финальной стадии все договоренности. Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решения, имеется в виду с мая 2023 года. Поэтому исходим из того, что в середине 2024 года они должны начать выпуск этого автомобиля <....> Вы знаете, это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру — с оленем», — заявил Мантуров.

В контексте традиционности дизайна «Волги» Мантуров сравнил преемственность «Ауруса» от автомобилей представительского класса марки ЗИЛ и ЗИС.

До этого стали известны сроки перезапуска бывшего завода Volkswagen в Калуге.

Ранее Volkswagen показал, как будет выглядеть обновленный Golf.