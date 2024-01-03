Индонезия модернизирует российские самолеты вместо покупки французских

Индонезия решила пока не приобретать у Франции 12 многоцелевых истребителей четвертого поколения Mirage 2000-5, а модернизировать вместо этого уже имеющиеся у страны российские самолеты «Сухой» и американские истребители F-16. Об этом заявил глава индонезийского Министерства обороны Данил Анзар Симанджунтак в эфире телеканала TV One.

«Правительство <...> отложило закупку самолетов Mirage», — объявил министр.

По его информации, данное решение принято в связи с ограниченными финансовыми возможностями страны.

Симанджунтак пояснил, что вместо новой оборонной покупки руководство страны закажет реновацию самолетов «Сухой» и F-16, который уже имеются у Индонезии в наличии.

В 2022 году стало известно, что Индонезия закупит во Франции 42 истребителя Rafale. Перед этим из-за санкций США не был выполнен контракт на поставку в Индонезию 11 российских самолетов Су-35 стоимостью $1 млрд.

Ранее Белый дом одобрил сделку с Индонезией по продаже ей 36 истребителей.