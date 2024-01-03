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Стали известны сроки перезапуска бывшего завода Volkswagen в Калуге

Мантуров: производство на калужском заводе Volkswagen перезапустится в 2024 году

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Shutterstock

Производство и выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновится в первой половине текущего года. Такие сроки анонсировал российский вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, чьи слова передает ТАСС.

«Выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — объявил глава ведомства на площадке Координационного центра правительства РФ на выставке-форуме «Россия».

По словам Мантурова, новым владельцем предприятия стала отечественная компания «Арт-Финанс», близкая к дилерскому холдингу «Авилон». Фирма уже нашла иностранного технологического партнера, уточнил министр.

В конце декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что перезапуск производства транспортных средств на предприятии AGR в Калужской области (ранее было заводом Volkswagen) перенесен с конца 2023 года на начало 2024.

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