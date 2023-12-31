В ДТП на Урале погиб Герой России

В аварии на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, среди которых 44-летний Герой России Евгений Бушмелев. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Свердловской области.

Бушмелев с сентября 1999 года участвовал в боях второй чеченской войны, где ему удалось отличиться. Звания Героя России он был удостоен президентским указом от 1999 года — с вручением медали «Золотая Звезда».

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошло массовое ДТП. Инцидент произошел недалеко от поселка Алексеевка. По предварительной информации, участниками аварии стали шесть фур, одна «Газель» и легковой автомобиль марки Toyota.

31 декабря также сообщалось, что в Тюменской области несколько человек пострадали в результате серьезного ДТП с двумя автомобилями. Авария произошла на 109-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили Kia Stinger и Hyundai.

Ранее в США водитель шесть дней провел взаперти в машине после ДТП и выжил.