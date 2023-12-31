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Стало известно, сколько новинок появилось на авторынке России в 2023 году

«Автостат»: 102 новинки появились на авторынке России в 2023 году

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Chery

Несмотря на санкции со стороны недружественных России стран и прогнозы о дефиците автомобильных новинок в стране, в 2023 году российским водителям стали доступны 102 новых модели. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобили китайских брендов составили основу широкой модельной линейки новинок — их оказалось 90. Вторая половина года стала более насыщенной, чем первая. Самыми богатыми на премьеры месяцами стали октябрь и ноябрь, когда премьеры случались практически каждые два дня (по 16 автоновинок). Меньше всего новых моделей было представлено в феврале — три.

При этом большинство автомобильных брендов, официально присутствующих в России, уже заявили о своих планах по дальнейшему расширению модельных рядов и в 2024 году. По словам аналитиков, это может привести к затовариванию рынка.

Ранее стало известно, что россияне в 2023 году потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом.

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