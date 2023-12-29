В России придумали технологию для снижения износа деталей автомобилей

Российские ученые придумали новую технологию для снижения трения и износа деталей автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета.

«Испытания на реальном оборудовании показали, что при нанесении сверхтвердого керамического покрытия термостойкость детали клапана двигателя внутреннего сгорания сохраняется до температуры 1 тыс. градусов Цельсия, сопротивление окислительному и абразивному изнашиванию увеличивается на 480%, а срок службы деталей — в 10 раз. Ресурс вала гидромотора при применении новой технологии вырос на 30%, стойкость пуансонов для изготовления полимерных трубопроводов — в 100 раз, а производительность процесса — почти наполовину», — отметили в университете.

Отмечается, что над созданием технологии работали ученые Удмуртского госуниверситета, институтов Уральского отделения РАН, Удмуртского государственного аграрного и Уральского федерального университетов. В ближайшее время новую технологию планируется внедрить на заинтересованных в ней российских предприятиях.

До этого в России придумали специальную сетку, предотвращающую образование ям на автомобильных дорогах. Авторами изобретения стали ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). После укладки дорожного покрытия с решеткой его долговечность увеличивается. Кроме того, уменьшается вероятность потери контроля над автомобилем и ДТП.

Кроме того, исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог из любого подручного материала.

Ранее в Счетной палате связали рост аварийности на дорогах с улучшением качества асфальта.