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На Украине с 1 января в десятки раз подорожает выдача водительских прав

На Украине с 2024 года в десятки раз подорожает выдача прав и регистрация авто

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине с 1 января в десятки раз подорожают услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто, следует из постановления на сайте правительства страны.

Из документа следует, что с 1 января 2024 года вырастут цены на сервисные услуги МВД. Так, выдача водительского удостоверения подорожает с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен ($6), принятие теоретического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 250 ($6,6), цена за практический экзамен поднимется с 13 гривен (около 25 центов) до 420 ($11), регистрация, перерегистрация транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета подорожает с 200 гривен ($5,3) до 350 ($9,3).

25 декабря стало известно, что водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не продлятся автоматически.

До этого президент общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев высказал мнение, что России не нужно менять срок выдачи водительских прав и продлевать его с 10 до 20 лет.

Ранее россиянам разрешили управлять снегоходами по мотоправам.

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