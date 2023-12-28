Полицейские в Якутии помогли туристам из Китая

В Якутии полицейские помогли туристам из Китая, у которых по пути на Полюс холода на трассе «Колыма» заглох автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, помощь китайским туристам оказали инспекторы ДПС Виктор Васильев и Родион Ксенофонтов.

Представитель ведомства указала, что молодая пара мечтала увидеть Полюс холода, но их автомобиль не был готов к экстремальным морозам Крайнего Севера.

Как отметила Волк, полицейские заметили машину с туристами на обочине дороги поздним вечером, помогли путешественникам отогреть автомобиль в гараже местного жителя и сопроводили до теплой стоянки, где транспортное средство утеплили.

«Пара из Китая поблагодарила инспекторов ДПС за их помощь в сложной ситуации», — добавила она.

Ранее российские полицейские потеряли изъятую иномарку по пути на штрафстоянку.