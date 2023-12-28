В Сочи автомобиль каршеринга разнес магазин

В Сочи автомобиль каршеринга Kia Rio X въехал в двери магазина «Пятерочка». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Водитель каршерингового авто проломил двери и въехал в магазин «Пятерочка» в Сочи. В результате произошедшего люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не исключено, что водитель мог уснуть за рулем. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают правоохранители.

До этого стало известно, что в Москве неизвестный угнал с автомойки люксовый кроссовер Lamborghini Urus, покатался на нем и оставил на соседней улице. Выяснилось, что неизвестный стащил ключ от Lamborghini из шкафа на автомойке и до утра дрифтовал на парковке бизнес-центра, после чего оставил машину и скрылся. Повреждений угнанный автомобиль не получил.

Ранее сообщалось, что в Москве пешехода сбил фургон, отлетевший на тротуар после ДТП.