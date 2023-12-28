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Зять «яичного короля» рассказал о его самочувствии после покушения

Зять «яичного короля» заявил о наличии подозрения о заказчиках покушения

Зять одного из крупнейших производителей яиц Геннадия Ширяева, на которого было совершено покушение, заявил, что угроз в его адрес не поступало. Об этом сообщают «Известия».

«Угрозы не поступали, это стало неожиданностью. Он чувствует себя великолепно, сотрудников с Новым годом поздравляет, работает», — рассказал Дмитрий изданию.

По словам зятя Ширяева, есть подозрения относительно того, кто мог совершить нападение.

По данным Shot, глава птицефабрики и экс-депутат областной думы Ширяев вечером 27 декабря ехал на своем Volkswagen по трассе КурскСаратов в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, после чего скрылся. Ширяев при этом не пострадал. В машине в этот момент он был один.

В настоящее время в Борисоглебском районе объявлен план «Перехват» — стрелявшего ищут. За два дня до покушения УФАС возбудила дело на компанию бизнесмена из-за роста цен на яйца.

Позже стало известно, что покушение на владельца крупнейшей птицефабрики в Воронежской области не удалось из-за ошибки киллера. Геннадий Ширяев сам сел за руль, а киллер стрелял в область заднего ряда, где обычно ездил бизнесмен. В СМИ Геннадия Ширяева прозвали «яичный король».

Ранее в Москве пешехода сбил фургон, отлетевший на тротуар после ДТП.

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