Угонщик Lamborghini за 50 млн рублей в «Москва-Сити» попал на видео

Угонщик люксового кроссовера Lamborghini Urus с автомойки в «Москва-Сити» попал на камеры наблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал 112, который опубликовал запись.

По данным канала, пропажу автомобиля за 50 млн рублей обнаружил менеджер автосалона, который сдал суперкроссовер на мойку. Полицейские, к которым поступило заявление об угоне, обнаружили машину на соседней улице.

Выяснилось, что неизвестный мужчина забрал ключ от Lamborghini из шкафа на автомойке, после чего дрифтовал на парковке бизнес-центра, а затем бросил машину и скрылся. Повреждений итальянский автомобиль не получил. Теперь мужчине грозит уголовное дело за угон без цели хищения.

По данным РЕН ТВ, угонщика задержали, а люксовую машину изъяли для проведения экспертизы. Менеджер автосалона рассказал, что угонщик на момент задержания находился в состоянии опьянения.

Ранее в Москве пешехода сбил фургон, отлетевший на тротуар после ДТП.