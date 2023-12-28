В России начали выпускать новый китайский кроссовер под своим брендом

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области стартовало производство электрических кроссоверов Evolute i-Jet. Модель стала самой динамичной в линейке бренда, разгон с нуля до «сотни» занимает 3,7 секунды, говорится сообщении компании, которое получила «Газета.Ru»

Изначально планировалось, что сборка автомобилей начнется в ноябре. Evolute i-Jet является копией китайской модели Dongfeng Seres SF5. Силовая установка развивает 585 л.с. (940 Нм), по габаритам и пропорциям кроссовер близок к Porsche Macan.

Кроссовер предложат в двух модификациях. Первый вариант получил литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 80 кВт*ч с запасом хода 483 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч такому кроссоверу потребуется 4 секунды. Во второй модификации предусмотрен полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт*ч, на разгон до «сотни» уходит 3,7 секунды, запас хода не превышает 530 км.

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В салоне Evolute i-Jet установлена цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и центральный сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма, а также подсветка с режимом выбора из 64 цветов, проекционный дисплей, передние кресла с отделкой из экокожи с функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек. Цены и комплектации объявят позже.

Ранее стало известно, что в 2024 году Evolute планирует начать продажи семиместного кроссовера i-Space.