Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России начали выпускать новый китайский кроссовер под своим брендом

Завод «Моторинвест» начал выпуск электрического кроссовера Evolute i-Jet

close
100%
Evolute

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области стартовало производство электрических кроссоверов Evolute i-Jet. Модель стала самой динамичной в линейке бренда, разгон с нуля до «сотни» занимает 3,7 секунды, говорится сообщении компании, которое получила «Газета.Ru»

Изначально планировалось, что сборка автомобилей начнется в ноябре. Evolute i-Jet является копией китайской модели Dongfeng Seres SF5. Силовая установка развивает 585 л.с. (940 Нм), по габаритам и пропорциям кроссовер близок к Porsche Macan.

Кроссовер предложат в двух модификациях. Первый вариант получил литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 80 кВт*ч с запасом хода 483 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч такому кроссоверу потребуется 4 секунды. Во второй модификации предусмотрен полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт*ч, на разгон до «сотни» уходит 3,7 секунды, запас хода не превышает 530 км.

close
100%
STANISLAV KOPANEV

В салоне Evolute i-Jet установлена цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и центральный сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма, а также подсветка с режимом выбора из 64 цветов, проекционный дисплей, передние кресла с отделкой из экокожи с функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек. Цены и комплектации объявят позже.

Ранее стало известно, что в 2024 году Evolute планирует начать продажи семиместного кроссовера i-Space.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами