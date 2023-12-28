УАЗ уступил японским маркам на рынке пикапов с пробегом

Пикап от УАЗа занял третье место по популярности в сегменте на вторичном рынке России, уступив моделям Toyota и Mitsubishi. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Около 30% от продаж пикапов в РФ с января по ноябрь пришлось на марку Toyota (9,1 тыс. единиц). Почти пятую часть от всех купленных подержанных пикапов составили автомобили Mitsubishi (6 тыс. шт.). Следом по популярности расположились пикапы от УАЗа (3,6 тыс. шт.), Volkswagen (2,2 тыс. шт.) и Nissan (2,1 тыс. шт.).

Самым популярным пикапом с пробегом стал Toyota Hilux (7,9 тыс. шт.). Второе место занял Mitsubishi L200 (6 тыс. шт.), далее идут УАЗ «Пикап» (3,6 тыс. шт.), Volkswagen Amarok (2,2 тыс. шт.) и SsangYong Action Sports (1,5 тыс. шт.).

Всего за 11 месяцев текущего года россияне приобрели 30,8 тыс. пикапов с пробегом — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В конце декабря весь модельный ряд УАЗа получил почетный знак «Марка качества Ульяновской области»,, соответствующее решение приняла конкурсная комиссия по отбору товаропроизводителей Ульяновской области.

Ранее россиянам рассказали, насколько могут подорожать модели УАЗа.