Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Страховые компании могут перейти на новую схему определения тарифов ОСАГО

«Известия»: в России могут ввести свободный тариф по полисам ОСАГО

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России стоит перейти на полную индивидуализацию тарифа по ОСАГО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева. По его словам, в этом случае будет зафиксирована только максимальная стоимость полиса «автогражданки», а страховщики уже сами определят тариф для клиентов.

Руководитель ВСС отметил, что на сегодняшний день это тоже происходит, но в рамках тарифного коридора, который устанавливает Центробанк.

«В марте пройдет запуск коротких полисов ОСАГО, по ним установлен практически свободный тариф. Мы посмотрим, как будет работать эта система, и обратимся в ЦБ с просьбой ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО», — заявил глава ВСС.

До этого стало известно, что Центробанк в ближайшее время не планирует расширять тарифный коридор в системе ОСАГО, но допускает корректировку региональных коэффициентов. При этом «скорректировать» не обязательно означает «повысить». В случае понижения коэффициента в том или ином регионе автовладельцы получат возможность купить полис дешевле.

Центробанк поддержал идею продажи краткосрочных полисов ОСАГО, но после ее введения необходимо посмотреть, как этот механизм реализуется на практике. Возможность купить полис ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев были введены поправками в закон об ОСАГО в 2023 году.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях без полиса ОСАГО.

Ранее россиянам рассказали, почему страховые компании увеличивают сроки ремонта авто по ОСАГО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами