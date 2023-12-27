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Стало известно, насколько подорожали японские машины после ужесточения санкций

Запрещенные к экспорту в Россию японские машины подорожали на 27% за полгода

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Средняя стоимость подержанных японских автомобилей, которые не попали под запрет на экспорт в Россию, выросла за последние полгода на 21%. Подержанные автомобили, вывоз которых в Россию запретили японские власти, подорожали в тот же период на 20%, а новые из той же категории — на 27%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование автомобильного портала «Дром».

«Стоимость автомобилей без пробега по РФ, так называемых почти новых, выросла на 27% — с 1,74 млн рублей до 2,2 млн рублей. Интересно при этом, что стоимость «проходных» и санкционных автомобилей б/у выросла практически одинаково», — цитирует издание аналитика «Дрома» Татьяну Макееву.

Автомобили, которые не попали в категорию запрещенных, в июне 2023 года стоили в среднем 580 тыс. рублей, а в ноябре — 703 тыс. рублей. Средняя стоимость подержанных автомобилей из категории запрещенных выросла в тот же период с 1,47 млн рублей до 1,77 млн рублей.

Япония с 9 августа 2023 года запретила экспорт в Россию автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1,9 литра.

Ранее стало известно, какой новый электромобиль оказался самым популярным в России.

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