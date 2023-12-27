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Назван самый популярный электромобиль в России

Китайский Zeekr 001 стал самым популярным электрокаром в России в 2023 году

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Zeekr

По итогам 11 месяцев 2023 года самым популярным новым электромобилем в России оказался китайский Zeekr 001, сообщает маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее продажи электрических машин.

«Рынок новых электромобилей Москвы по итогам 11 месяцев текущего года вырос на 370,8%, рынок Московской области – на 387,2%, Санкт-Петербурга – на 397,7%. Продажи в остальных российских регионах взлетели на 485,6%», — отмечается в исследовании.

Электрический спорткар Zeekr 001 оказался на первом месте во всех регионах. В Москве с начала года было приобретено 900 машин этой модели, что составило 21,6% столичного рынка электрокаров. За Zeekr следует Tesla Model Y, на долю которой пришлось 7,9% рынка. В пятерку наиболее популярных в Москве вошли также «Москвич 3е», Volkswagen ID4 и ID6. В Московской области пятерку наиболее продаваемых электромобилей составили Zeekr 001, Evolute i-Pro, «Москвич 3е», Volkswagen ID.4 и Evolute i-Joy.

В Санкт-Петербурге на долю Zeekr 001 пришлось 24% рынка. За ним следуют FAW Bestune NAT, Evolute i-Pro, Skywell ET5 и Tesla Model Y. В остальных регионах Zeekr 001 также расположился на первом месте по продажам.

Ранее стало известно, что в России появится новая версия внедорожника Tank 500.

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