Под Екатеринбургом сотни машин застряли в многокилометровой пробке

Водители, застрявшие в многокилометровой пробке на трассе Екатеринбург — Пермь, не могут попасть домой уже 17 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Затор начался вчера около четырех дня: из-за сильных снегопадов и застрявших фур выросли километровые очереди. Участники движения не спали всю ночь — с их слов, экстренные службы ни разу не подъехали с помощью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кто застрял в междугородних автобусах, пришлось идти домой по трассе, а водителям — стоять в пробке. По данным областной Госавтоинспекции, обстановка на автодорогах Свердловской области остается сложной, высота сугробов уже достигает 50 сантиметров.

До этого стало известно, что под Челябинском из-за ледяного дождя ограничено движение на нескольких дорогах — ограничения коснулись такси, автобусов и грузовиков. Ограничения коснулись пассажирских автобусов и маршруток, а также такси и грузовиков, которые перевозят тяжеловесные грузы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.