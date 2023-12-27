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В Казани ребенок прицепился за внедорожник отца и прокатился по улицам

В Казани водителю, катавшему сына на лыжах на тросе, предложили извиниться

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Мужчина опубликовал в своих социальных сетях видео, как он с малолетним сыном катался на сноуборде и лыжах по Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Челны онлайн». При этом ребенок держался за трос, привязанный к внедорожнику.

«Семья зацепилась за автомобиль, который помогал им развивать скорость на заснеженных улицах Казани. В какой-то момент мальчик остался без отца и выполнял маневры на камеру самостоятельно», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что мужчину могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Между тем, омбудсмен считает, что с блогером необходимо провести беседу и чтобы он снял видео с извинениями и призвал других людей никогда так не делать.

До этого стало известно, что служебная машина врио мэра Димитровграда Дмитрия Цивилева попала в ДТП — врезалась в столб. По словам самого мужчины, в ту ночь вместе с семьей он был в Тольятти, а за рулем находился его водитель Максим. Сейчас он уволен.

Ранее сообщалось, что в Воронеже несколько мужчин ногами и дубинкой избили человека на дороге.

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