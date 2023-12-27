Раскрыты новинки Haval для российского рынка

Китайский автомобильный бренд Haval намерен в начале 2024 года вывести на российский рынок компактный кроссовер Haval H3, внедорожник Haval H5 New, а также кроссовер Haval F8. Об этом сообщает Telegram-канал «Хавал Клуб» со ссылкой на материалы дилерской конференции бренда.

Согласно слайдам презентации, компактный кроссовер Haval H3 с турбомотором 1.5 должен быть показан в России в январе 2024 года, а на май запланировано начало продаж. Автомобиль должен выйти на рынок в переднеприводном и полноприводном варианте.

Презентация Haval H5 New в России запланирована на май 2024 года, а начало продаж — на август. Для автомобиля предусмотрены бензиновый и дизельный двигатели, 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. Haval F8 планируют представить в России в июле 2024 года, а начало продаж ожидается в сентябре. Для этого автомобиля предусмотрены версии с бензиновым мотором 2.0, а также с гибридной силовой установкой на основе мотора 1.5.

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