В России предложили установить контроль за ценами на автомобили такси

Совет Федерации выступил с предложением начать контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах России.. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Соответствующее предложение направлено в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В обращении говорится, что если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следует начать контролировать цены на автомобили «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков», а также порядок продажи машин с предприятий напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом.

Региональным государственным органам Совфед предложил перенять столичный опыт и, в случае введения требований к уровню локализации машин, выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на их покупку.

С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси, в январе этого года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал законопроект о праве правительства устанавливать уровень локализации автомобилей такси. Введение уровня локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей на фоне дефицита доступных машин и вызовет рост их стоимости. Кроме того, это может спровоцировать риск ухода перевозчиков в серую зону или из отрасли, что ограничит предложение и спрос на услуги такси.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели изменить динамические тарифы такси.