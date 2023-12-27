Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили установить контроль за ценами на автомобили такси

Совфед предложил контролировать ценообразование на автомобили такси

close
100%
Shutterstock

Совет Федерации выступил с предложением начать контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах России.. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Соответствующее предложение направлено в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В обращении говорится, что если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следует начать контролировать цены на автомобили «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков», а также порядок продажи машин с предприятий напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом.

Региональным государственным органам Совфед предложил перенять столичный опыт и, в случае введения требований к уровню локализации машин, выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на их покупку.

С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси, в январе этого года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал законопроект о праве правительства устанавливать уровень локализации автомобилей такси. Введение уровня локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей на фоне дефицита доступных машин и вызовет рост их стоимости. Кроме того, это может спровоцировать риск ухода перевозчиков в серую зону или из отрасли, что ограничит предложение и спрос на услуги такси.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели изменить динамические тарифы такси.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами