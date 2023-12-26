Стало известно, на каких авто ездят айтишники

Сервис «Авто.ру» и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили, как представители разных профессий выбирают автомобили.

Так, согласно опросу, айтишники чаще всего выбирают Subaru (47% респондентов), Volvo (36%) и Geely (33%), а финансисты ездят на Haval (20%), Kia (13%) и Porsche (10%).

При этом больше половины (52%) опрошенных связывают выбор машины со своей профессией. Некоторые выбирают автомобиль, чтобы подчеркнуть свой статус: чаще всего это люди из продаж, рекламного бизнеса и менеджеры среднего и высшего звена.

Электромобилями больше других интересуются работники сферы продаж (52%), руководство среднего и высшего уровня (44%) и айтишники (43%).

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что по итогам 2023 года в России будет продано 1,2 млн автомобилей.

Ранее сообщалось, что льготный автокредит смогут взять врачи, медики, бойцы СВО и их семьи.