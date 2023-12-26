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Названы китайские авто, на которые россияне потратили больше денег

«Автостат Инфо»: оборот с продажи китайских автомобилей достиг 1,4 трлн рублей

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Chery

С января по ноябрь текущего года в России реализовали 466,3 тыс. китайских легковых автомобилей на сумму 1,4 трлн рублей. Оборот всего авторынка РФ за тот же период составил 2,5 трлн рублей, сообщает «Автостат Инфо».

При этом в ноябре россияне потратили на китайские авто почти 200 млрд рублей — две трети от всего оборота авторынка, подсчитали аналитики.

По итогам 11 месяцев этого года по выручке с продаж среди китайских марок лидирует Chery (301,7 млрд рублей). Второй результат показала компания Geely (254,3 млрд рублей), третий — Haval (237,4 млрд рублей).

Самым доходным автомобилем китайской марки в РФ стал Chery Tiggo 7 Pro (114,4 млрд рублей), далее идут Haval Jolion (104,4 млрд рублей) и Omoda C5 (89,1 млрд рублей).

Ранее стало известно, когда завод Hyundai в России выйдет из простоя.

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