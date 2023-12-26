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Стало известно, какие автомобильные устройства могут стать обязательными в новостройках

Москомархитектуры: установка электрозаправок может стать обязательной в новостройках

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Depositphotos

При строительстве зданий предлагается устанавливать зарядную станцию по запросу владельцев электромобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

«Предлагается установить требования по обязательному размещению зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это возможно, а также во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках», — сказала Княжевская.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что производство электромобилей в России в течение следующих трех лет достигнет 100 тыс. машин. По его словам, у России есть хорошие перспективы в сфере электротранспорта.

Он уточнил, что в стране в первую очередь идет разработка машин с перспективными силовыми установками — водородными, гибридными и электрическими.

Кроме того, Минпромторг рассматривает возможность корректировки требований к локализации электромобилей, необходимых для получения господдержки. Соответствующие пороговые значения могут быть верифицированы с учетом положений стратегии развития автопрома, концепции развития отрасли, а также обязательств производителей в рамках действующих специнвестконтрактов.

Ранее аналитики назвали самые популярные электромобили в России.

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