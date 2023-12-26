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Стало известно, как санкции Южной Кореи повлияют на ввоз авто в Россию

Автоэксперт Рогов: в России нашли способ обхода запрета на ввоз авто из Кореи

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Hyundai

Запрет Южной Кореи на свободный ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 2,0 литра никак не повлияет на импорт таких машин в нашу страну. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке машин «под ключ» из-за рубежа).

Российский потребитель не почувствует никаких изменений на рынке от новых ограничений, уверен автоэксперт. По его словам, способы обхода запретов уже давно найдены и работают — корейские автомобили будут поставляться по тому же каналу, что и японские и немецкие дорогие машины.

«Сначала запретили ввозить немецкие машины дороже €50 тыс., потом гибридные и с мотором более 1,9 литра из Японии. А по факту все автомобили по-прежнему доставляются к нам. Из Европы, которая самой первой ввела санкции, все доставляется – новое, подержанное, дорогое, дешевое, с любым объемом двигателя. Из Японии тоже все едет. Как говорится, строгость любых законов может быть компенсирована необязательностью их соблюдения. Ко всему остальному адаптировались, и к этому тоже адаптируемся», — сказал Рогов.

Во вторник стало известно, что Южная Корея решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства. Под ограничения попадут не только легковые автомобили стоимостью до $50 тыс., но и все машины с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра.

Ранее стало известно, что россияне лишатся половины новинок от Toyota, Kia и BMW в 2024 году.

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