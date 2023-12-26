Стало известно, каких чиновников первыми пересадят на Lada Aura

Министерство финансов РФ сделало заказ на автомобили Lada Aura, они должны поступить в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава министерства Антон Силуанов.

«Первые пять автомобилей должны поступить в Министерство финансов в начале следующего года. Во всяком случае, заказ Министерства финансов на этот автомобиль сделан, и я уверен, что сотрудники Министерства финансов будут первыми из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса», — сказал Силуанов.

Глава Минфина назвал Lada Aura «шикарным автомобилем». По словам Силуанова, он посидел за рулем и на пассажирском сиденье, и ему очень понравилось.

Как рассказывал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Lada Aura станет первой из готовящихся к выходу новинок «АвтоВАЗа». После нее до 2026 года состоится дебют Lada Iskra и кроссовера на платформе Vesta.

close 100% АвтоВАЗ

Lada Aura оснащена мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость автомобиля окажется выше 2 млн рублей.

Ранее сотню новых Lada X-Cross 5 заметили на площадке дилера в Тольятти.