Стало известно, когда завод Hyundai в России выйдет из простоя

Российский завод концерна Hyundai (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») выйдет из режима простоя в январе 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».

Накануне Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на свои источники сообщал, что сотрудников завода начинают вызывать на работу из простоя, первый рабочий день на предприятии запланирован на 9 января будущего года.

Концерн Hyundai решил продать долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс». По словам вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, «Арт-Финанс» совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке. При этом компания Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в РФ.

По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», на предприятии в Санкт-Петербурге начнут собирать машины Kia и Hyundai, на рынке они будут представлены под китайской маркой GAC. Из существующего запаса компонентов планируется собрать 70 тыс. автомобилей.

Завод Hyundai работал в Санкт-Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее компания Geely представила в России кроссовер Atlas нового поколения.