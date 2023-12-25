Стало известно, когда на заводе Hyundai в Петербурге возобновится работа

Работников завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге начинают вызывать на работу из простоя. Первый рабочий день на заводе запланирован на 9 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на свои источники.

Компания Hyundai Motor решила продать долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс». Как рассказывал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, «Арт-Финанс» совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке. Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в РФ.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее «Авилон» открестился от покупки российского завода Hyundai.