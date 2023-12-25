Мантуров рассказал, когда продадут завод Hyundai в Санкт-Петербурге

Параметры сделки по продаже доли в петербургском заводе компании Hyundai Motor российской компании «Арт-Финанс» будут финализированы в ближайшее время. Об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По словам Мантурова, одобрение сделки со стороны подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ уже получено.

«Компании уточняют параметры сделки, в том числе опцион на обратный выкуп. Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время. «Арт-Финанс» совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой петербургской площадке», — сказал он.

При этом Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в РФ, добавил глава Минпромторга.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее «Авилон» открестился от покупки российского завода Hyundai.