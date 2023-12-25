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Жителям новых территорий РФ продлили освобождение от ОСАГО

Путин продлил освобождение от ОСАГО жителям новых территорий РФ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях без полиса ОСАГО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет разрешено перемещаться на автомобилях без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности до конца 2024 года. При этом они будут обязаны оформлять полис ОСАГО, если поездка запланирована в другие регионы России.

В ближайшее время Центробанк не планирует расширять тарифный коридор в системе ОСАГО, но допускает корректировку региональных коэффициентов. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента Центробанка Илью Смирнова. По словам Смирнова, ЦБ поддержал идею продажи краткосрочных полисов ОСАГО, но после ее введения необходимо посмотреть, как этот механизм реализуется на практике. Возможность купить полис ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев были введены поправками в закон об ОСАГО в 2023 году.

Ранее стали известны сроки запуска единой системы ОСАГО для Белоруссии и России.

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