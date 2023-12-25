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В РФ водителям предложили ездить за забытыми правами на такси

Депутат Ефимов предложил разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси

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Максим Блинов/РИА Новости

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов предложил разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению Ефимова, в случае принятия законопроекта об отмене штрафов для водителей за забытые права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), автолюбители просто будут оставлять документы дома.

«Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались», — поделился Ефимов.

За отсутствие у водителя прав и СТС предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, за отсутствие СТС инспектор имеет право отстранить водителя от управления автомобилем и отправить транспортное средство на штрафстоянку.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не продлятся автоматически.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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