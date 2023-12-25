В России начали выпуск отечественных систем безопасности автомобилей

В Костроме на заводе «Итэлма» стартовало серийное производство отечественных электронных систем курсовой устойчивости (ESC) для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Отечественные автомобили начнут комплектоваться санкционно-устойчивыми ESC в начале 2024 года, первыми их получат машины Lada Vesta. Компания ведет переговоры о поставках блоков и другим российским автопроизводителям.

Летом текущего года «Итэлма» запустила производство систем ABS на заводе в Костроме, мощность производственной линии по выпуску ABS и ESP составляет 850 тыс. в год. В середине 2024 года выпуск этих систем также планируется возобновить на бывшем заводе «Роберт Бош Самара», ФГУП «НАМИ» завершил сделку по приобретению предприятия Bosch в Самарской области в июне.

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