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Zeekr начал выпуск нового седана 007, который может появиться в России

В Китае началось производство седанов Zeekr 007, которые могут выйти на рынок РФ

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carnewschina.com

В Китае стартовало производство электрических седанов Zeekr 007, поставки дилерам начнутся 1 января будущего года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Zeekr 007 построен на платформе PMA2+, разработанной Geely и Volvo для средне- и полноразмерных электромобилей. Компании Polestar и Lotus также используют эту платформу. Длина новинки составляет 4865 мм при колесной базе 2928 мм.

Электроседан доступен в заднеприводной и полноприводной версиях. Мощность первой составляет 421 л.с., время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 5,4 секунды. У полноприводной силовая установка развивает 646 л.с., в таком исполнении седан набирает «сотни» за 2,8 секунды. Запас хода варьируется от 688 до 870 км в зависимости от модификации.

В салоне установлены 15-дюймовая приборная панель и 36-дюймовый OLED дисплей. Электромобиль оснащен тремя лидарами, 12 камерами, пятимиллиметровыми радарами и 12 ультразвуковыми радарами, за работу систем помощи водителю отвечают чипы Nvidia.

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carnewschina.com

Автомобили марки Zeekr в 2023 году стали популярны у россиян, машины поступают в страну по схеме параллельного импорта. Так, в октябре текущего года Zeekr 001 и Zeekr X стали самыми продаваемыми в РФ в сегменте новых электрокаров.

Ранее Toyota выпустила новую модель, созданную с китайской компанией.

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